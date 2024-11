As músicas da torcida do Fluminense traduzem o orgulho e a tradição do clube nos estádios. (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Publicada em 01/11/2024 - 18:38

A torcida do Fluminense é conhecida por sua paixão vibrante e fiel ao Tricolor das Laranjeiras. As canções que ecoam nos estádios expressam o orgulho e o amor dos torcedores pelo clube, unindo gerações e fortalecendo a identidade tricolor. Confira as cinco músicas mais emblemáticas cantadas pela torcida do Fluminense, que exaltam a história e a paixão pelo time.

“Desde Que Eu Nasci”

"Desde Que Eu Nasci" é uma música que destaca o compromisso dos torcedores com o Fluminense, uma devoção que nasce e cresce ao longo da vida. A canção representa a lealdade inabalável dos tricolores, que acompanham o clube em todos os momentos, independente das circunstâncias. Entoada em uníssono, essa música enche as arquibancadas com a energia da torcida.

Letra completa da música do Fluminense:

Desde que eu nasci te acompanhei

Fluminense, eu sei, até a morte contigo estarei

Haja o que houver, onde quer que eu vá

Comigo vou levar as cores que eu herdei

Verde, branco e grená

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Vamos, Tricolor

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Vamos, Tricolor

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Vamos, Tricolor

Dá-lhe, dá-lhe, ô

Vamos, Tricolor

“Tricolor, Tricolor”

"Tricolor, Tricolor" é uma música que expressa a união dos torcedores, que apoiam o Fluminense aonde quer que o time vá. A letra exalta a torcida como uma verdadeira família, sempre presente para empurrar o clube. Esse cântico é uma forma de reafirmar a fidelidade dos tricolores e o compromisso de seguir o time em qualquer lugar.

Letra completa da música do Fluminense:

Aonde for

Sempre estaremos

Por toda vida

É o que queremos

Essa torcida

É a sua gente

A que te segue

E te empurra sempre

TRICOLOR, TRICOLOR

TRICOLOR, TRICOLOR

“Minha Raiz”

"Minha Raiz" é uma canção que celebra as conquistas e a história do Fluminense. Ela representa o orgulho de torcer para o Tricolor e relembra os títulos e vitórias que marcam o clube. Para os torcedores, amar o Fluminense é uma raiz que cresce desde o início da vida, e essa música reforça esse sentimento duradouro e profundo.

Letra completa da música do Fluminense:

Nense

Fluminense, te amar é minha raiz

Estar ao seu lado é o que eu sempre quis

São tantas recordações

Das taças que levantei

Dos títulos brasileiros que em Laranjeiras eu festejei

Tricolor, minha paixão

Te levarei no peito desde o berço até o caixão

“Desde Pequeno Eu Te Sigo”

"Desde Pequeno Eu Te Sigo" é uma música de resistência e orgulho tricolor. A letra relembra momentos de dificuldade, mas enfatiza a força e a união da torcida, que sempre esteve ao lado do clube. Esse cântico é uma declaração de amor e resiliência, destacando a dedicação dos torcedores ao Fluminense, independentemente das circunstâncias.

Letra completa da música do Fluminense:

Desde pequeno eu te sigo

Estou contigo em todo momento

Superamos a queda com a força de um sentimento

Todo mundo dizia: Fluminense, é o fim da sua vida

Mas a gente sabia da força da nossa torcida

Nós enchemos o jogo às 11 da matina, ô, ô, ô

Nós calamos a la 12 na Argentina, ô, ô, ô

Nossa torcida canta e pula o jogo todo

Não é pequena como a do Botafogo

Vascaíno, São Paulino e Palmeirense

Nunca fizeram uma festa como a gente

E pra você, Flamenguista, me escuta

Mulambo i, filha da p***

Mulambo i, filha da p***

“Explode Coração”

"Explode Coração" é uma música carregada de emoção, entoada para celebrar o Fluminense e o amor que seus torcedores sentem pelo clube. Inspirada no samba e na alegria do Carnaval, essa canção representa a felicidade e a paixão do torcedor tricolor. O cântico cria um ambiente festivo nos estádios, contagiando a todos com sua energia.

Letra completa da música do Fluminense:

Oi no balanço das ondas, eu vou

No mar eu jogo a saudade, amor

O tempo traz esperança e ansiedade

Vou navegando em busca da felicidade

Em cada porto que passo

Eu vejo e retrato, em fantasias

Cultura, folclore e hábitos

Com isso refaço minha alegria

Chego ao Rio de Janeiro

Terra do samba, da mulata e futebol

Vou vivendo o dia-a-dia

Embalado na magia

Do seu carnaval

Explode coração

Na maior felicidade

É lindo o meu Fluzão

Contagiando e sacudindo essa cidade

Lá vou eu

Me levo pelo mar da sedução (sedução)

Sou mais um aventureiro

Rumo ao Rio de Janeiro

Adeus, Belém do Pará

Um dia volto, meu pai

Não chores pois vou sorrir

Felicidade o velho Ita vai partir

Essas músicas expressam o amor e o orgulho da torcida do Fluminense pelo Tricolor. Cantadas em uníssono, essas canções transformam as arquibancadas em um espetáculo de devoção, mostrando a força e a tradição do Fluminense e sua torcida apaixonada.