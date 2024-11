Fluminense tem Thiago Silva diante do Grêmio; confira a escalação

Thiago Silva em ação pelo Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense está definido para a partida contra o Grêmio nesta sexta-feira (1º), no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão. Mano Menezes conta com importantes retornos, e o principal deles está escalado na linha de defesa titular. Thiago Silva retorna à equipe após cinco jogos afastado por conta de lesão no calcanhar.

Os outros "reforços" do Tricolor carioca para o duelo com o Imortal ficam no banco de reservas. Nonato, Filipe Melo e Renato Augusto, Facundo Bernal e Germán Cano voltam a ser opção depois de desfalcarem o Flu em compromissos recentes.

Assim, Mano Menezes definiu a escalação do Fluminense com para a partida contra o Grêmio com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli e Lima; Arias, Ganso e Keno; Kauã Elias.

O que vem por aí?

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

