Torcedores do Fluminense apontam culpado por gol do Grêmio

01/11/2024

O gol de Martin Braithwaite que abriu o placar para o Grêmio diante do Fluminense nesta sexta-feira (1º) gerou repercussão entre os torcedores do Tricolor carioca. O Imortal saiu na frente aos 26 minutos do primeiro tempo do duelo no Maracanã, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Via redes sociais, internautas apontaram culpado pelo gol do clube gaúcho. Segundo vários tricolores das Laranjeiras, Martinelli falhou na marcação da jogada que acabou em bola na rede para o adversário. Alguns criticaram a escolha do técnico Mano Menezes de escalar o jogador como primeiro volante.

Confira abaixo algumas publicações sobre Martinelli em Fluminense x Grêmio:

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE x GRÊMIO

32° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 1 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🏁 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🚩 VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli e Lima; Arias, Ganso e Keno; Kauã Elias.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Edenilson, Aravena e Soteldo; Braithwaite.

