A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (19) a data do sorteio dos confrontos das oitavas de final de Libertadores e Sul-Americana. O evento acontece no dia 2 de junho (segunda-feira), às 12h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na Libertadores, os times serão divididos em dois potes, com os líderes de cada grupo no pote 1 e os segundos colocados no pote 2. Além disso, será definido o chaveamento do mata-mata até a final. Os times de melhor campanha fazem a partida de volta em casa até as semifinais; a decisão acontece em jogo único, em campo neutro, e este ano será realizada em Lima, no Peru.

A Sul-Americana, por outro lado, tem regulamento diferente. Antes das oitavas de final, os times que terminarem a fase de grupos na segunda posição de cada chave enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores na fase de playoffs.

continua após a publicidade

Os duelos são definidos conforme as campanhas nos grupos, com os melhores enfrentando os piores, e as equipes que permanecem na Sula mandam os jogos de volta em casa. O sorteio das oitavas de final, no entanto, acontece antes da definição dos classificados, determinando o cruzamento de cada confronto com os líderes de cada grupo, que garantem vaga direta. Será também será definido o chaveamento do mata-mata até a final, que acontece em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

➡️ Clubes exigem alteração nas eleições da CBF e outras mudanças

Classificados às oitavas de Libertadores e Sul-Americana

Na Libertadores, oito das 16 vagas nas oitavas de final estão definidas. River Plate, São Paulo, Libertad, Racing-ARG, Atlético Nacional, Palmeiras, Vélez e Peñarol estão classificados com uma rodada de antecedência; o Verdão garantiu também a melhor campanha da fase de grupos.

continua após a publicidade

Já na Sul-Americana, Universidad Católica-EQU, Mushuc Runa e Lanús já garantiram a liderança dos grupos e estão classificados de forma antecipada às oitavas. Huracán, Godoy Cruz, Grêmio, Palestino, Once Caldas, Fluminense e Cienciano têm vagas no mata-mata confirmadas. Por fim, o San Antônio Bulo-Bulo está confirmado como terceiro colocado do Grupo H da Libertadores e também disputará os playoffs da Sula.