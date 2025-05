Diante dos desfalques recorrentes no meio de campo do Fluminense, Renato Gaúcho pode buscar soluções em Xerém. Com três peças importantes no departamento médico e risco de lesões por desgaste, o treinador tem opções nas categorias de base para compor o elenco enquanto a janela de transferências não abre.

Atualmente, há três jogadores do setor que estão fora de combate: Lima, com lesão muscular grau um, Bernal com lesão grau três e Otávio, que se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles. Com dois jogos importantes na semana e menos de um mês para a estreia no Mundial, a base pode ser uma alternativa para poupar peças e expandir as possibilidades ao longo de 2025.

Na terça-feira (20), o Tricolor viaja para Brasília para enfrentar a Aparecidense, pela Copa do Brasil, na quarta (21), às 19h30. Depois, no sábado (24), às 18h30, encara o Vasco pelo Brasileirão. Para o clássico, Nonato cumprirá suspensão e a presença de Lima ainda é indefinida.

Quais são as opções de Renato Gaúcho no meio de campo?

Wallace Davi e Lima em treino no CTCC nesta segunda-feira (19) (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Devido às ausências, os volantes disponíveis são Martinelli, Hércules e Nonato, enquanto para compor o meio com mais criação, Ganso e Lezcano são as alternativas - ou Arias, deslocado da ponta direita. Conforme informado pelo clube, na segunda-feira (19), Renato Augusto não faz mais parte do time e o meia paraguaio, por sua vez, não tem tido muitas oportunidades, somando apenas nove jogos na temporada.

No início do Campeonato Carioca, sob o comando de Mano Menezes, alguns volantes e meias das categorias de base foram aproveitados enquanto o time profissional fazia a pré-temporada. Wallace Davi (18) e Thiago Henrique (19), que começaram a ser relacionados para o profissional ainda em 2024, foram os mais acionados, mas Felipe Andrade (zagueiro agora emprestado ao Houston Dynamo) e Marlon (20) também tiveram oportunidades na posição.

Depois que Renato Gaúcho assumiu e instituiu um rodízio no elenco, mais jogadores da base passaram a treinar com o time principal. Entre eles, Dohmann (18), um volante de ofício, mas que também pode desempenhar um papel de "10" e Fabinho (19), jogador de marcação que se recupera de uma pancada no tornozelo. Além deles, Erick Silva (17) treinou com os profissionais na semana passada.