Fluminense acerta nova parceria para categorias de base
Le Forzz ajudará a modernizar as categorias de base do Fluminense
A marca brasileira de equipamentos de alta performance, "Le Forzz", é a nova patrocinadora das categorias de base do Fluminense. A empresa passará a estampar a barra frontal dos uniformes dos "Moleques de Xerém".
O patrocínio terá, inicialmente, a duração de um ano. Além do acordo, a "Le Forzz" também vai participar de uma reforma que modernizará as áreas de treinamento das categorias de base do Tricolor das Laranjeiras.
- A parceria reforça o reconhecimento do nosso trabalho e da nossa capacidade de atuar no mais alto nível do esporte. Essa parceria oficial nasce com um propósito claro: elevar o padrão de preparação física dos atletas e construir um projeto de impacto real, à altura da grandeza do clube - afirmou Renato Gabas, CEO da "Le Forzz".
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Novos patrocínios na área
Além da "Le Forzz", o Fluminense anunciou, recentemente, seu novo uniforme. Até o ano passado, o Tricolor das Laranjeiras tinha a marca inglesa, Umbro, como sua fornecedora oficial de materiais esportivos. Agora, o patrocinador oficial do time carioca é a marca alemã Puma.
Fazendo os materiais esportivos do Fluminense, a Puma passou a se tornar a marca mais presente na elite do futebol brasileiro. Agora, faz os uniformes do Tricolor, do Palmeiras, do Bahia e do Red Bull Bragantino.
- É uma honra essa parceria que nos coloca ao lado de uma das maiores marcas do mundo e traduz o excelente trabalho do clube, com resultado nos campos e crescimento de lojas que têm chamado a atenção do mercado. Estamos com uma expectativa muito boa do que virá pela frente com a Puma - disse Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense.
- Estamos focados em um projeto de longo prazo que entregue excelência e alta performance, respeitando a tradição tricolor enquanto construímos, juntos, os próximos capítulos dessa história - reforçou Charlie Gagliardi, CEO da Puma Brasil.
