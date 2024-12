Bragantino bate o Athletico-PR e embola briga para não cair no Brasileirão

O Bragantino venceu o Athletico-PR por 2 a 1 nesta quinta-feira (5), pelo Brasileirão. A partida foi válida pela 37ª rodada do campeonato e embolou ainda mais a briga contra o rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Erick para o Furacão e Eduardo Sasha, duas vezes para o Massa Bruta.

O resultado é péssimo para o Athletico-PR e impede o time de se livrar do rebaixamento nesta rodada. O Furacão fica estacionado nos 42 pontos e acabou ultrapassado pelo Fluminense, que venceu no Maracanã. A posição atual é a 16ª colocação. O Bragantino conseguiu o resultado que precisava, mas ainda precisa bater o Criciúma na última rodada e torcer contra o Fluminense e o prórpio Athletico-PR. O Massa Bruta está na 17ª colocação, com 41 pontos.

Pablo e Pedro Henrique disputam lance em Athletico-PR x Bragantino (Foto: Luis Garcia/AGIF)

O que vem por aí para Athletico-PR e Bragantino?

A última rodada do Brasileirão acontece com todos os jogos em simultâneo, neste domingo (5), às 16h (de Brasília). O Bragantino enfrenta o já rebaixado Criciúma, em casa, com obrigação de vitória para escapar. O Athletico-PR visita o Atlético-MG e, assim como o Massa Bruta, depende apenas de si para se salvar.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 x 1 BRAGANTINO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba, Paraná

🥅 Gols: Eduardo Sasha (13'/1ºT) (RBB), Erick (28/2°T) (ATH), Eduardo Sasha (36'/2ºT) (RBB)

🟨 Cartões amarelos: Eduardo Sasha, Matheus Fernandes e Pedro Henrique (RBB); Fernandinho (ATH)

ESCALAÇÕES

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy (Fernandinho), Lucas Belezi, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Gabriel, Felipinho (Di Yorio) e Christian (Bruno Zapelli); Nikão (Cannobio), Cuello e Pablo(Emerson).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Douglas Mendes (Hurtado), Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln (Guilherme Lopes); Jhon Jhon, Vinicinho (Raúl) e Eduardo Sasha.