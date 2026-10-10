Fluminense terá volta de dupla importante para o clássico com o Flamengo
Dupla cumpriu suspensão na goleada sobre o Coritiba e volta a ficar à disposição de Marcão para o clássico de domingo
O Fluminense terá dois reforços para enfrentar o Flamengo, neste domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Nonato e o atacante Agustín Canobbio cumpriram suspensão na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba, na última quinta-feira (8), e voltam a ficar à disposição do técnico Marcão.
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Os dois jogadores vinham sendo titulares antes da pausa para a Data-Fifa e podem voltar aos onze iniciais do Fluminense contra o Flamengo. Nonato disputa uma vaga com Hércules no meio-campo, e Canobbio tem Serna como concorrente na ponta-direita.
Além da dupla, o técnico tricolor terá que decidir entre a volta de Soteldo, preservado no confronto com o Coritiba, ou a manutenção de Savarino, que fez três gols e foi o grande destaque da partida.
Marcão terá mais opções no Fluminense para enfrentar o Flamengo
O Tricolor ocupa a terceira colocação do Brasileirão, com 51 pontos, e busca diminuir a distância para Palmeiras e o Rubro-Negro. Se vencer o Flamengo, o Fluminense ficaria a cinco pontos do rival e poderia entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.
Além do clássico no domingo, o Tricolor terá pela frente o Palmeiras, na quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.
A tendência é que Marcão rode um pouco o elenco no confronto contra o Flamengo. O Fluminense foca na Libertadores, maior chance de título em 2026, apesar de reconhecer a importância do clássico contra o maior rival.
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