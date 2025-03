O Fluminense ganhou reforços importantes na véspera da estreia no Brasileirão. Trata-se dos meias Ganso e Renato Augusto, que retornaram aos treinos com o restante do time após meses em recuperação dos respectivos problemas.

Em meio à uma série de lesões durante o Campeonato Carioca, o departamento médico do Flu estava cheio e com presenças importantes. Era o caso dos meias, que agora se preparam para o retorno definitivo ao campo. Além deles, Fuentes, Riquelme e Isaque são outros que ainda devem permanecer afastados por mais tempo.

O caso de Ganso

Diagnosticado com uma miocardite nos exames de pré-temporada, o meia ainda não jogou em 2025. O clube comunicou a situação em 18 de janeiro, informando que Ganso ficaria 30 dias afastado. Ao fim deste prazo, realizou novos exames e então pode voltar aos treinos. No entanto, em 14 de março realizou um procedimento médico devido à necessidade apontada pela equipe cardiológica que o acompanha. Depois dos sete dias previstos, o camisa 10 retornou aos treinos e é aguardado para a segunda rodada do Brasileirão.

O caso de Renato Augusto

Renato Augusto se machucou aos cinco minutos do segundo tempo do jogo contra o Madureira, pelo Estadual. Na ocasião, ele sofreu um toque por baixo e foi ao chão, colocando a mão, imediatamente, no ombro esquerdo. A reação do jogador já indicava a gravidade da contusão. Por isso, passou por uma cirurgia para corrigir uma luxação no ombro esquerdo e desde então não entra em campo. O clube não deu previsão de retorno do meia.

Próximos jogos do Fluminense

O Tricolor estreia no Brasileirão neste sábado (29), às 18h30, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. A partir de então, começa a maratona de jogos, tendo o primeiro compromisso pela Sul-Americana na próxima terça-feira (1/4), contra o Once Caldas, da Colômbia. Na sequência, reencontrará sua torcida no Maracanã no confronto contra o Red Bull Bragantion, que será no final de semana seguinte (5/4 e 6/4), mas ainda não tem dia nem hora definidos.