Fluminense tem histórico positivo em estreias de Brasileirão

O Fluminense estreia no Brasileirão neste sábado (29), contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Buscando uma temporada mais tranquila que a anterior, o Tricolor quer vencer na primeira rodada para ganhar confiança. O histórico da equipe é equilibrado, mas aponta para um resultado positivo.

De 2003 a 2024, são 10 vitórias, sete derrotas e cinco empates, sendo 27 gols marcados e 21 sofridos. Mudando o recorte para jogos fora de casa, o histórico é mais equilibrado: quatro vitórias, quatro derrotas e três empates, balançando as redes 11 vezes e sendo vazado em 10.

A última vez em que abriu o campeonato longe de casa foi em 2023. Na Arena Independência, o Time de Guerreiros venceu o América-MG por 3 a 0 com grande atuação de seus atacantes. Germán Cano abriu o placar, John Kennedy ampliou e Lelê deu números finais.

Comemoração da vitória sobre o América-MG, na estreia do Brasileirão de 2023. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Em 2025 a primeira vez, na era dos pontos corridos, que o Flu estreia contra o Fortaleza. No entanto, não será a primeira vez que a equipe joga no Castelão na rodada inaugural. Em 2010, ano do tricampeonato, foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará na única vez que estreou contra um time cearense. Além disso, foi apenas a segunda vez que jogou fora das regiões sul e sudeste - a primeira foi contra o Paysandu, em 2004.

Confira os jogos de primeira rodada nas 12 edições passadas: