O Fluminense recebe o Unión Española no Maracanã nesta quarta-feira (14), às 19h, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Apesar as atuações irregulares, os cariocas entram em campo com as estatísticas ao seu favor e contam com o fator Maracanã para vencer.

Ambos os times chegam para a partida precisando da vitória para seguirem com chances de classificação. A situação do Flu ficou mais delicada com os resultados das rodadas passadas e, se quiser depender de si para avançar direto às oitavas, tem que levar os três pontos do Maracanã. Por sua vez, um resultado diferente da vitória elimina as chances do Unión Española de ir ao mata-mata.

Maracanã é a arma do Fluminense em competições continentais

O Fluminense tem duas estatísticas a seu favor para o confronto desta quarta-feira. A primeira e mais importante tem a ver com sua casa e torcida. Jogando por competições continentais no Maracanã, o time não perde desde 2021, quando foi derrotado pelo Junior Barranquilla, na Libertadores. Desde então, são 15 vitórias e quatro empates nos seus domínios, incluindo a final de 2023, contra o Boca Juniors, que culminou no título inédito.

O curioso desta sequência é que dos 18 times que cruzaram o caminho do Tricolor, apenas um era chileno: o Colo-Colo, que perdeu por 2 a 1 na fase de grupos em 2024. Além dele, foram três brasileiros (Atlético-MG, Grêmio e Internacional), quatro argentinos (Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors e Unión Santa Fé), três peruanos (Alianza Lima, Cerro Porteño e Sporting Cristal), dois equatorianos (LDU e Barcelona de Guayaquil), dois bolivianos (The Strongest e GV San José) e um venezuelano (Oriente Petrolero).

Invencibilidade de dez anos contra times chilenos

A segunda estatística é específica contra time chilenos. Das 13 partidas disputada contra equipes do país, o Flu perdeu apenas uma, em 2005. O jogo era válido pelas quartas de final da Sul-Americana e o Tricolor foi eliminado pela Universidad Católica, em Santiago. Uma curiosidade sobre o duelo é que Dario Conca, que depois se tornaria ídolo em Laranjeiras, estava emprestado pelo River Plate à equipe chilena e foi titular na vitória por 2 a 0.

Este tabu por pouco não foi quebrado no primeiro turno da fase de grupos, quando o Unión Española vencia o Fluminense até os acréscimos do segundo tempo. Com o time reserva e sem Renato Gaúcho, os cariocas passaram sufoco para arrancar um ponto fora de casa, mas Nonato marcou o gol salvador no último lance em chute de fora da área e manteve a invencibilidade tricolor.