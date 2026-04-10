Fluminense tem clássico crucial contra o Flamengo pensando em título brasileiro

Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste sábado(11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é crucial para o Tricolor, que ocupa a parte de cima da tabela na briga pelo título brasileiro. A vitória no clássico pode dar a segunda posição para o Fluminense.

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O time de Luis Zubeldía vive grande fase no Brasileirão, com 20 pontos, o Fluminense ocupa a terceira posição na tabela, empatado com o segundo colocado São Paulo, somente atrás em pontos do líder Palmeiras com 25. O jogo contra o Flamengo também marca um confronto direto na tabela, já que o rubro-negro é o quarto colocado com 17 pontos e um jogo a menos.

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Tropeços até agora no Brasileirão

Apesar do excelente início no Campeonato Brasileiro, com 6 vitórias em 10 jogos, o Tricolor teve chances de subir ainda mais na tabela, mas alguns tropeços tiraram pontos do time.

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Na terceira rodada o Fluminense perdeu para o Palmeiras na Arena Barueri, mesmo com o favoritismo do time da casa, o Tricolor fez uma boa partida, mas não conseguiu correr atrás do placar depois de tomar dois gols no início do jogo. Fluminense teve boas chances de deixar tudo igual no placar, mas não foi efetivo e saiu com uma derrota, para time que agora é líder da competição.

Na sétima rodada o Fluminense experimentou o resultado mais amargo até agora na competição. No clássico contra o Vasco, o Tricolor chegou a estar na frente com 2 gols de diferença, mas cedeu uma virada nos últimos minutos. O que era um jogo tranquilo de 3 pontos, se tornou uma derrota dolorosa para o rival.

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Na décima e última rodada, foi a vez do Fluminense ficar na bronca com a arbitragem na partida contra o Coritiba, que acabou em 1 a 1, no Couto Pereira. A reclamação veio por conta de um gol que foi anulado no começo do jogo, na ocasião o árbitro assinalou falta de Rodrigo Castillo no lance. Não contente com a marcação, Fluminense foi até a CBF contestar a decisão do juiz.

O que vem por aí para o Fluminense?

Contra o Flamengo o confronto é direto na tabela, uma vitória deixa o time 6 pontos a frente do Rival, com a possibilidade de passar o São Paulo na classificação, em caso de tropeço do Tricolor Paulista. Em caso de derrota o Fluminense pode cair para a quinta posição, caso o Bahia vença o Mirassol.

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