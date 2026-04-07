Fluminense sente estreia na Libertadores e empata contra o modesto La Guaira

O Fluminense não saiu do 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, nesta terça-feira (7). Os times se enfrentaram em partida válida pelo Grupo C, no Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, na Venezuela.

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Com o resultado, o Tricolor divide a segunda colocação do grupo com o La Guaira. No outro confronto, o Independiente Rivadavia (ARG) venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na argentina, e lidera a tabela.

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Como foi o jogo?

O Fluminense teve mais a bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras no primeiro tempo contra o Deportivo La Guaira. Com ritmo abaixo e muitos erros de passe, o time comandado por Luis Zubeldía pouco conseguiu acelerar o jogo diante de um adversário limitado tecnicamente, mas competitivo na intensidade.

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A melhor oportunidade da etapa inicial saiu dos pés de John Kennedy. Após boa jogada trabalhada, Canobbio invadiu a área e rolou para o atacante, que finalizou para defesa de Varela. Antes, o camisa 9 já havia arriscado de fora da área e exigido outra intervenção do goleiro.

Do outro lado, o La Guaira assustou pouco, mas aproveitou erros do Fluminense para chegar. A principal chance veio em cruzamento de Peña, que passou por toda a área sem desvio. Em outro momento, uma falha na saída de bola quase complicou o sistema defensivo tricolor. Com pouca intensidade, muitos passes errados e um jogo bastante paralisado, o primeiro tempo terminou sem gols.

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John Kennedy em ação em Deportivo La Guaira x Fluminense (Foto: Juan BARRETO / AFP)

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste sábado (10), quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília). No outro confronto do grupo do Tricolor, o Independente Rivadavia bateu o Bolívar, na Argentina, por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

DEPORTIVO LA GUAIRA 0 X 0 FLUMINENSE

LIBERTADORES – 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, Caracas (VEN)

⚽ Gols:

🟨 Cartões Amarelos: Osio e Rivero (DLG)

ESCALAÇÕES

DEPORTIVO LA GUAIRA

Varela; Peña, Rivero, Osío e Gutiérrez; Correa (Faya), Perdomo e Ibarra; José Alí Meza (Paredes), Londoño (Alexis Rodríguez) e Cáceres (Rivas)

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules (Ganso), Martinelli e Lucho Acosta (Cano); Canobbio (Serna), Savarino (Soteldo) e John Kennedy (Castillo)

🟨 Árbitro: José Burgos (URU)

🚩 Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Leodan González (URU)

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