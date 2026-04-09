Fluminense x Flamengo – Palpites, análise e odds (11/04)

O Fla-Flu está de volta ao Maracanã. Pela 11ª rodada do Brasileirão 2026, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, 11 de abril, no clássico mais tradicional do futebol carioca. O Tricolor das Laranjeiras ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, e vive uma temporada consistente sob o comando de Luis Zubeldía. Do outro lado, o Rubro-Negro aparece na quarta posição, com 17 pontos em nove jogos — ainda com uma partida a menos — e tenta se firmar no trabalho de Leonardo Jardim.

O contexto do jogo vai além da tabela. Os dois clubes acabam de estrear na fase de grupos da Libertadores 2026 e chegam ao clássico com calendário apertado. O Flamengo, em especial, atuou na quarta-feira a mais de 3.300 metros de altitude, em Cusco, no Peru, e terá apenas três dias de recuperação antes de cruzar a cidade para o Maracanã. O fator físico promete influenciar diretamente as escolhas de Leonardo Jardim.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Fluminense faz um início de campeonato acima das expectativas. Com seis vitórias, dois empates e duas derrotas, a equipe de Zubeldía soma 20 pontos e segue na briga direta pelo topo da tabela, ao lado do São Paulo e atrás apenas do Palmeiras, que tem 25 pontos.

Como mandante, o desempenho é sólido. A defesa liderada pelo experiente goleiro Fábio, aos 45 anos, e pela dupla de zaga Jemmes e Freytes tem funcionado bem. O Tricolor venceu todos os cinco jogos em casa no Brasileirão, mostrando muita força no Maracanã.

Apesar da consistência, o time vem de dois resultados sem vitória: empate em 1 x 1 com o Coritiba, fora de casa, pela 10ª rodada, e empate sem gols contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, na estreia da Libertadores. A queda na produção ofensiva nesses jogos recentes acendeu um sinal de alerta.

O Flamengo vive uma campanha mais irregular. A derrota por 3 x 0 para o RB Bragantino, na nona rodada, expôs fragilidades defensivas, principalmente fora de casa. A resposta, porém, foi imediata: vitória por 3 x 1 sobre o Santos no Maracanã, com gols de Pedro, Jorginho e Paquetá.

Na quarta-feira, o Rubro-Negro venceu o Cusco por 2 x 0 na altitude, com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. O resultado foi importante, mas o desgaste físico de atuar a 3.350 metros acima do nível do mar é um fator relevante. Jogadores costumam relatar efeitos por até 48 horas após esse tipo de exposição.

Mesmo com nove gols sofridos no campeonato, o Flamengo apresenta saldo positivo de sete gols em nove partidas. A zaga formada por Léo Pereira e Danilo (ou Léo Ortiz) oferece qualidade técnica e experiência, enquanto Agustín Rossi segue seguro no gol. As dificuldades aparecem, sobretudo, quando a equipe não consegue controlar o ritmo da partida longe de casa.

Como visitante, o rendimento é irregular. Derrotas pesadas para São Paulo e Bragantino marcam negativamente a campanha fora do Rio. Diante de um Fluminense forte como mandante, o Flamengo precisará de consistência para competir.

Outros palpites para Fluminense x Flamengo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O Fla-Flu já ultrapassa a marca de 450 jogos ao longo de mais de um século de rivalidade. O Flamengo leva ligeira vantagem no retrospecto geral, mas o equilíbrio é a principal característica do clássico: 142 vitórias rubro-negras, 122 tricolores e 126 empates.

No recorte recente, o cenário favorece o Fluminense. O Tricolor não perde para o rival no tempo regulamentar desde julho de 2025, quando o Flamengo venceu por 1 x 0 pelo Brasileirão. Desde então, foram três jogos, com duas vitórias tricolores e um empate sem gols (na final do Carioca, decidida nos pênaltis a favor do Flamengo).

Em novembro de 2025, pelo segundo turno do Brasileirão, o Fluminense venceu por 2 x 1, com gols de Kevin Serna e John Kennedy. No Carioca 2026, repetiu o placar de 2 x 1 na Taça Guanabara. Já na decisão do Estadual, em 8 de março, o empate por 0 x 0 levou a disputa aos pênaltis, com título rubro-negro.

Para efeitos de tendência, os últimos confrontos têm sido de poucos gols. Nos seis Fla-Flus mais recentes, a média foi de 1,7 gol por jogo. Apenas dois ultrapassaram a linha de 2.5 gols, e ambas as equipes marcaram em três ocasiões.

Notícias de Fluminense x Flamengo

Fluminense

No Fluminense, o principal desfalque continua sendo Germán Cano, fora desde o início da temporada por lesão. Facundo Bernal também segue em recuperação de lesão no joelho, enquanto Soteldo trata um problema oftalmológico.

Luis Zubeldía ainda lida com a situação de seis jogadores pendurados: Canobbio, Freytes, Jemmes, Guilherme Arana, Martinelli e Nonato. Todos correm risco de suspensão para a próxima rodada, contra o Santos, o que pode influenciar a abordagem em campo.

Após poupar titulares contra o Coritiba visando a Libertadores, o treinador deve escalar força máxima. O retorno de Martinelli e Hércules reforça o meio-campo, enquanto Kevin Serna e John Kennedy seguem como principais armas ofensivas.

Escalação provável do Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Flamengo

O Flamengo chega ao clássico com uma lista considerável de desfalques. Everton Cebolinha segue fora com fratura na costela, enquanto Alex Sandro permanece no departamento médico. O espanhol Saúl Ñíguez, que passou por cirurgia no calcanhar esquerdo, ainda não tem previsão de retorno.

A principal dúvida está no meio-campo. Jorginho, que não enfrentou o Cusco por lesão, é dúvida. Erick Pulgar também se recupera de problema no ombro. Caso ambos não atuem, Leonardo Jardim pode optar por uma dupla formada por Evertton Araújo e De la Cruz.

Entre as boas notícias, Bruno Henrique teve grande atuação na Libertadores e deve ser mantido. Pedro, poupado no início da partida contra o Cusco, entrou no segundo tempo e chega mais preservado para o clássico.

Escalação provável do Flamengo (4-2-3-1): Agustín Rossi; Guillermo Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Jorginho (De la Cruz); Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta e Bruno Henrique (Gonzalo Plata); Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Fluminense x Flamengo

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy 4 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do Fluminense na competição 3 Outros artilheiros do Flu no Brasileirão têm três gols: Hércules, Acosta e Canobbio 2 Gols nos últimos dois Fla-Flus em que atuou 150 Jogos pelo Fluminense na carreira, marca atingida em abril Jogador destaque · Flamengo Pedro 3 Gols no Brasileirão 2026, empatado na artilharia do Flamengo na competição 10 Gols em todas as competições na temporada 2026 3 Assistências na temporada, combinando gols e passes decisivos 161 Gols na carreira pelo Flamengo, sexto maior artilheiro do clube no século 4 Gols na goleada de 8 x 0 sobre o Madureira pelo Carioca 2026

Os Técnicos

Luis Zubeldía comanda o Fluminense desde o início de 2026, após passagem pelo São Paulo. O argentino trouxe uma identidade tática clara ao Tricolor: organização defensiva, pressão alta e transições rápidas com protagonismo dos pontas. O bom início de Brasileirão valida o trabalho do treinador, que já conta com a confiança do grupo.

Uma curiosidade: Zubeldía enfrentou problemas cardíacos no início da temporada, que o afastaram do banco de reservas em alguns jogos do Carioca, mas está plenamente recuperado.

Leonardo Jardim, por sua vez, chegou ao Flamengo em 4 de março, substituindo Filipe Luís, demitido após os vice-campeonatos na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana. O português, com experiência no Monaco e no Cruzeiro, herdou um elenco de alto nível e tenta implementar seu modelo de jogo.

Em oito partidas no comando, Jardim soma cinco vitórias, dois empates e uma derrota no Brasileirão. A vitória na altitude de Cusco, pela Libertadores, reforçou a confiança no trabalho, mas o calendário apertado de abril será o verdadeiro teste.

Análise Tática

O Fluminense de Zubeldía atua em um 4-3-3 que se transforma em 4-1-4-1 na fase defensiva. Martinelli exerce a função de primeiro volante, com Nonato e Lucho Acosta ocupando posições mais avançadas no meio-campo. A amplitude ofensiva é garantida por Serna e Canobbio, que abrem o campo e criam espaços para John Kennedy atuar como referência central.

O ponto forte do Tricolor é a compactação entre as linhas. A equipe defende em um bloco curto, com cerca de 35 metros de profundidade, dificultando infiltrações adversárias. Além disso, explora bem as transições rápidas, setor em que Kevin Serna se destaca como uma das principais armas do campeonato.

O Flamengo de Leonardo Jardim se organiza no 4-2-3-1. A dupla de volantes oferece proteção à zaga, enquanto Arrascaeta e Paquetá alternam funções criativas no setor ofensivo. Pedro atua como referência, sendo alvo constante em cruzamentos e jogadas aéreas.

A principal fragilidade rubro-negra está na transição defensiva. Quando perde a posse no campo ofensivo, o time demora a recompor, deixando espaços entre laterais e zagueiros. É justamente nesse cenário que o Fluminense pode explorar com as arrancadas de Serna pela esquerda e os movimentos de Canobbio pela direita.

Outro fator importante é o desgaste físico do Flamengo após a partida na altitude. A tendência é que Jardim opte por um bloco mais baixo nos primeiros minutos, buscando contra-ataques com Paquetá e Bruno Henrique. Caso consiga equilibrar o ritmo inicial, a qualidade técnica do elenco pode fazer a diferença ao longo da partida.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Flamengo

🎯 Previsão de Placar Fluminense 2 x 1 Flamengo O Fluminense transformou o Maracanã em seu território no Brasileirão 2026, com quatro vitórias em cinco jogos como mandante. A consistência defensiva implementada por Zubeldía, aliada à velocidade de Serna e à presença de área de John Kennedy, oferece ao Tricolor as ferramentas necessárias para controlar o ritmo do clássico. O Flamengo, por outro lado, chega com apenas três dias de recuperação após a vitória em Cusco, a 3.350 metros de altitude. Leonardo Jardim deve promover ao menos duas alterações na escalação, e o desgaste físico tende a aparecer a partir dos 60 minutos — justamente o período em que o Fluminense costuma aumentar a intensidade jogando em casa. O histórico recente reforça esse cenário: o Fluminense não perde para o Flamengo no tempo regulamentar há três jogos e venceu os dois últimos confrontos pelo Brasileirão. A tendência é de um primeiro tempo equilibrado, com o Tricolor encontrando mais espaços e assumindo o controle na segunda etapa. O Fluminense venceu quatro de cinco jogos como mandante no Brasileirão 2026, com média de 2.0 gols marcados por partida em casa

como mandante no Brasileirão 2026, com média de 2.0 gols marcados por partida em casa O Flamengo jogou na altitude de 3.350 metros na quarta-feira, com apenas três dias de recuperação antes do clássico

na quarta-feira, com apenas três dias de recuperação antes do clássico O Tricolor não perde para o Flamengo em tempo regulamentar há três jogos consecutivos, desde julho de 2025

há três jogos consecutivos, desde julho de 2025 Pedro tem dez gols na temporada e é o principal artlheiro do Rubro-Negro: lei do ex pode ser ativada no clássico

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Flamengo