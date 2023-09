A Libertadores é a prioridade do Fluminense na temporada, mas a pausa para data Fifa e a distância até a semifinal devem fazer Diniz escalar a maior parte do time titular nas partidas contra Fortaleza e Vasco.



O jogo deste domingo tem sua importância porque por se tratar de um confronto direto: os dois times tentam se aproximar do G4 do Brasileirão e estão separados por apenas três pontos. Com dores no joelho, Ganso será desfalque e não corre risco de ser advertido.



+ Após classificação na Libertadores, Fluminense vira a chave para o Brasileirão com muito em jogo



Se não bastasse a rivalidade histórica, o clássico pelo Brasileirão também ganhou peso nas últimas semanas. Um dos motivos é a polêmica recentes envolvendo o jogo entre Vasco e Palmeiras no Maracanã e a situação do gramado do estádio.