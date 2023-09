No ano passado, o Fluminense recebeu R$ 40,5 milhões, enquanto o 5º colocado, atual posição do clube no Campeonato Brasileiro, ganhou R$ 36 milhões. Após recusar uma venda de André ao Liverpool que poderia tirar o clube do sufoco financeiro, as premiações são vistas como essenciais para a saúde econômica da entidade.