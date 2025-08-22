O Fluminense anunciou oficialmente nesta sexta-feira (22) a contratação do zagueiro Igor Rabello, ex-Atlético-MG. O jogador de 30 anos assinou contrato de dois anos e meio com o Tricolor, válido até dezembro de 2027. O clube carioca superou a concorrência do São Paulo, que também demonstrava interesse no atleta, e garantiu mais uma opção para a defesa.

Em entrevista ao GE, Rabello explicou os motivos que o levaram a optar pelo Fluminense. O zagueiro destacou a ligação afetiva com o clube, por onde passou nas categorias de base, além da oportunidade de atuar ao lado de Thiago Silva, seu ídolo de infância.

- O Fluminense é um clube gigante, onde vivi boa parte da minha vida. Tinha o sonho de jogar no profissional e agora vou realizar isso - declarou.

Ao desembarcar no Rio de Janeiro e reforçou a emoção em vestir a camisa tricolor.

- Desde pequeno tenho o Thiago Silva como ídolo, e agora estar com ele vai ser excepcional para mim. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e conquistar títulos - afirmou.

Rabello, no entanto, só poderá atuar no Campeonato Brasileiro, já que disputou Copa do Brasil e Copa Sul-Americana pelo Atlético-MG nesta temporada.

Pelo Galo, Igor Rabello acumulou 202 jogos, sendo 162 como titular, com oito gols e quatro assistências. De acordo com dados da SofaScore, o zagueiro manteve médias de 0,9 desarmes, 1,2 interceptações e 3,1 cortes por jogo, além de 58% de aproveitamento nos duelos. Mesmo com queda no tempo de jogo nos últimos dois anos, os números demonstram consistência defensiva e justificam a aposta do Fluminense em seu retorno às Laranjeiras.