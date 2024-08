Fluminense tem baixa de mais um titular para decisão contra o Corinthians

Mano Menezes no comando do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A bruxa está solta no Fluminense. O clube informou mais um desfalque por lesão para a partida decisiva contra o Corinthians, neste sábado (17). Martinelli sentiu lesão no jogo contra o Grêmio, pela Libertadores, e teve que ser substituído. Com dores no tornozelo direito, o jogador segue no departamento médico e está fora do confronto com o Timão.

O volante se junta a uma extensa lista de desfalques. Entre os lesionados estão: Marcelo, Diogo Barbosa, Nonato, Marquinhos, Kevin Serna, Cano e Keno, que também sentiu lesão contra o Grêmio. Além deles, Mano Menezes, Jhon Arias e Ganso estão suspensos.

As baixas colocam o técnico do Tricolor com uma baita dor de cabeça. O time deve ir a campo com a oitava linha de zaga diferente desde que o gaúcho assumiu o comando do time. Ignácio pode ser o escolhido da vez para jogar ao lado de Thiago Silva. As laterais ficariam com Samuel Xavier e Esquerdinha, que já foram titulares em Curitiba, na Libertadores.

Martinelli em ação contra o Grêmio (Fot: Lucas Merçon/ Fluminense)