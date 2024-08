Evanilson é a 5ª joia do Fluminense na Premier League nos últimos cinco anos; veja

Evanilson deixa o Porto para se juntar ao Bournemouth (Foto Miguel Riopa / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Bournemouth acertou na última quinta-feira (15) a contratação de Evanilson, que estava no Porto, de Portugal. Com a negociação, o atacante se torna o quinto jogador fruto das categorias de base do Fluminense a atuar na Premier League nos últimos cinco anos. Além dele, João Pedro, Richarlison, Thiago Silva e Fabinho também jogaram recentemente na elite do futebol inglês.

▶️Diogo Barbosa passa por procedimento e desfalca o Fluminense

Evanilson chega ao novo clube após passagem de destaque no Porto. Ao todo, ele conquistou seis títulos, sendo três Taças de Portugal (2022, 2023 e 2024), uma Taça da Liga de Portugal (2023), uma Supertaça de Portugal (2023) e um Campeonato Português (2022). Além disso, o cria de Xerém também foi artilheiro da Taça de Portugal em duas oportunidades, em 2024 e 2022. Os números o credenciam como a maior esperança de gols para a temporada do Bournemouth.

Thiago Silva

O zagueiro chegou a Premier League em 2020, após passagem pelo Paris Saint Germain. Com o Chelsea, Thiago Silva deu continuidade a carreira vitoriosa na Europa e conquistou o título que faltava no currículo, a tão sonhada Champions League, na temporada de 2021. Além disso, ele também foi campeão do Mundial de clubes (2022) e da Supercopa da Europa (2022) durante os quatro anos que permaneceu em Londres. O fim da jornada se encerrou neste mês de junho, quando o Fluminense acertou o retorno do jogador as Laranjeiras.

Richarlison

Outro fruto das categorias de base a pisar em um campo de Premier League recentemente foi o atacante Richarlison. O jogador se prepara para iniciar a terceira temporada com o Tottenham Spurs. Contudo, ele já atuou pelo Watford, durante as temporada de 2017, e Everton, de 2018 até 2022, quando se juntou ao clube londrino.

Fabinho

Assim como Thiago Silva, Fabinho teve uma passagem vitoriosa pela Inglaterra. Ele defendeu o Liverpool de 2018 até 2023, quando deixou a equipe de Jurguen Klopp para se juntar ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Com os Reds, o volante conquistou seis títulos: uma Premier League (2020), uma Champions League (2019), uma Supercopa da Uefa (2020), uma Taça da Inglaterra (2022), uma Taça da Liga da Inglaterra (2022) e uma Supertaça da Inglaterra (2023).

João Pedro

Para finalizar a lista, João Pedro é outro exemplo de um jogador fruto das categorias de base do Fluminense que ainda atua na Premier League. A porta de entrada do atleta para o futebol inglês foi pelo Watford, porém, atualmente ele defende o Brighton. O atacante, de apenas 22 anos, é uma das maiores esperanças de gols da equipe para esta temporada.