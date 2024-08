Com desfalques chaves, veja opções do Fluminense para partida decisiva contra o Corinthians

Mano Menezes terá dor de cabeça (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por João Brandão • Publicada em 15/08/2024 - 05:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense segue na zona de rebaixamento do Brasileirão e tem partida decisiva contra o Corinthians neste sábado (17). O time vem de derrota contra o Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e precisa virar a chave, superar desfalques importantes e voltar a vencer no campeonato. Veja quem são as baixas e quais são as opções de Mano Menezes com o Lance!.

A começar pelo próprio Mano, o Fluminense tem ausências que devem dificultar a missão de bater o Corinthians. Dois dos melhores jogador do Tricolor na temporada, Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, estão fora por suspensão. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, na derota por 2 a 0.

O Clube das Laranjeiras ainda pode ter os desfalques de Marcelo, que sentiu lesão na partida contra o Juventude, e Diogo Barbosa, que também se lesionou, mas contra o Cruz Maltino. Nonato e Kevin Serna ficaram de fora do confronto contra o Grêmio e ainda são dúvida para o jogo de sábado. Cano e Marquinhos não tem previsão de retorno.

Com isso, o técnico gaúcho vai precisar quebrar a cabeça para manter o time competitivo. Para a lateral esquerda, a solução natural é Esquerdinha. O jovem falhou duas vezes nos dois gols contra o Grêmio, mas vinha fazendo boa partida e conta com a simpatia da torcida por ser da base da equipe. Apesar de só ter sido titular com a ausência de Thiago Silva, Ignácio fez boa partida contra o Vasco, estava suspenso na Libertadores, e pode voltar a ser titular para reforçar a zaga.

A maior dificuldade vai ser substituir Arias e Ganso, dois pilares do time nas últimas três temporadas. Pela falta de opções, é possível que Mano Menezes mude o esquema de jogo, como fez na Libertadores. O técnico inicou a partida com três volantes, André, Martinelli e Alexsander. O plano, porém, foi rapidamente frustrado com a saída de Martinelli por lesão. No sábado, a ideia pode se repetir, com a possibilidade de um novo nome, Facundo Bernal. O uruguaio estreou contra o Grêmio e pode ser utilizado.

Para o ataque, o retorno de Isaac, que estava machucado, coloca o "Moleque de Xerém" como forte opção. Além dele, Lima já atuou mais avançado em diversas oportunidades com Fernando Diniz ainda era treinador do time e pode pintar no time titular. Com menos espaço, John Kennedy e Renato Augusto não podem ser descartados. No início da temporada, Renato foi o substituto imediato de Ganso em diversas oportunidades. Já John Kennedy, teria que atuar ao lado de Kauã Elias, um dos destaques dos últimos jogos do Tricolor