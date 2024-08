Filho de Felipe Melo celebra boa fase no Fluminense: ‘Construindo minha própria história’

Felipe Melo ao lado do filho Davi Melo em treino do Fluminense (Foto: Mailson Santana / Fluminense)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por João Brandão • Publicada em 15/08/2024 - 16:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Davi Melo, filho do jogador Felipe Melo, vive momento especial com a camisa do Fluminense. O volante passa por um momento individual de longa invencibilidade como titular. Nesta temporada, entre Carioca e Brasileirão sub-20, são 11 jogos, oito vitórias e três empates.

- Tem sido um momento muito bom individualmente falando, essa invencibilidade nas duas competições, mas o que importa é sempre o grupo, sempre o Fluminense estar bem, e estamos conseguindo isso tanto no Carioca quanto no Brasileiro. Temos um jogo muito difícil contra o Inter e vamos brigar pra nos manter bem no Brasileiro - declarou.

No meio dessa sequência, o time teve uma derota para o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Davi, porém, não entrou em campo, mas mesmo assim falou sobre o revés.

- Teve, infelizmente, essa derrota no Carioca, que não era nosso plano, mas não apaga a grande campanha que estamos fazendo nas duas competições. Estamos mostrando a força do Fluminense e, com certeza, vamos brigar por títulos. É o que precisamos fazer sempre que vestimos a camisa do Fluminense.

As comparações com o pai, Felipe Melo, são comuns. O jogador com passagem pela Seleção Brasileira e grandes clubes do Brasil e do mundo se tornou um dos grandes nomes da história do Fluminense após a conquista da Libertadores.

- Estou construindo a minha própria história, seguindo meus próprios passos. Meu pai sempre vai ser um espelho, um exemplo a ser seguido. Ele me ajuda muito sempre que pode com conselhos, mas eu cresci vendo ele jogar e, claro, me inspiro muito. Mas estou construindo minha trajetória e é nisso que estou focado. Em fazer meu melhor e colocar o Fluminense sempre à frente - finalizou Davi.

Confira os números de Davi Melo na temporada:

⚽11 jogos como titular entre Carioca e Brasileiro Sub 20

Brasileiro Sub 20

- 2x1 Palmeiras - 45 minutos

- Red Bull 0x1 - 45 minutos

- 3x0 Grêmio - 62 minutos

- 1x0 Flamengo - 56 minutos

Carioca Sub 20

- Flamengo 1x1 - 76 minutos

- 1x1 Botafogo - 90 minutos - 1 assistência🅰️

- 3x1 Portuguesa RJ - 65 minutos

- Audax RJ 0x2 - 76 minutos - 1 gol⚽️

- Madureira 2x2 - 45 minutos

- 3x0 Nova Iguaçu - 61 minutos

- Sampaio RJ 1x2 - 64 minutos