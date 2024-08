Corinthians busca quebrar tabu e sair do Z4 do Brasileirão

Corinthians busca vitória no Maracanã (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians irá enfrentar o Fluminense pela 23ª rodada do Brasileirão. Nesse momento, as equipes que estão na zona de rebaixamento no campeonato buscam a vitória para escapar do Z4. Mas para conquistar os três pontos o Timão precisa quebrar tabu e vencer o Tricolor em casa, feito que não realiza desde 2017; veja números do confronto.

A equipe de Ramón Díaz acumula 21 pontos e está na 17ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flu está logo abaixo com 20 pontos, na 18ª colocação. Com a combinação de resultados da próxima rodada, um dos dois pode avançar e sair da zona de rebaixamento.

Corinthians busca quebrar tabu e vencer o Fluminense em casa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estatísticas

Ao todo, o duelo entre Corinthians e Fluminense ocorreu 106 vezes, e a vantagem segue com a equipe paulista em um histórico de 39 vitórias. Com uma pequena diferença, a equipe carioca venceu 35 vezes e ficaram empatados em 32 partidas.

Porém, o Timão está há sete anos sem conseguir vencer uma partida com o mando tricolor. No total, são oito jogos com o mando carioca sem uma vitória paulista. Em uma sequência de quatro empates e quatro derrotas, o Corinthians busca quebrar esse tabu no próximo sábado (17), e a última vitória da equipe no Rio de Janeiro foi pelo Brasileirão de 2017.

Próximo duelo

O Fluminense recebe o Corinthians no sábado (17), às 21h30, no estádio do Maracanã. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada da competição.

Últimos confrontos