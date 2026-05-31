Fluminense busca reverter sequência negativa como visitante contra o Cruzeiro
Tricolor faz última partida antes da pausa para a Copa do Mundo
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O Fluminense enfrenta o Cruzeiro neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, no Mineirão. A partida é a última do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo e a chance também de encerrar uma sequência negativa do time como visitante.
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O Fluminense não vence fora de casa desde o dia 19 de abril, quando bateu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2, também pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, são cinco jogos, três derrotas e dois empates.
|Partida
|Data
|Competição
|Estádio
|Arbitragem
Mirassol 1 x 0 Fluminense
23/05/2026
Campeonato Brasileiro
Maião
Savio Pereira Sampaio
Independiente Rivadavia 1 x 1 Fluminense
06/05/2026
Libertadores da América
Malvinas Argentinas
Gustavo Tejera
Internacional 2 x 0 Fluminense
03/05/2026
Campeonato Brasileiro
Beira-Rio
Felipe Fernandes de Lima
Bolívar 2 x 0 Fluminense
30/04/2026
Libertadores da América
Hernando Siles
Derlis López
Operário-PR 0 x 0 Fluminense
23/04/2026
Copa do Brasil
Germano Krüger
Matheus Delgado Candançan
Oportunidade para virar a chave
O Fluminense ainda precisa resolver problemas importantes. A defesa continua sofrendo gols em excesso. O desempenho está longe da regularidade desejada. A comissão técnica sabe que precisará aproveitar a pausa para corrigir falhas estruturais e integrar reforços, incluindo Hulk. Mas o cenário é muito diferente daquele que existiria em caso de eliminação.
O clube permanece vivo na Libertadores, segue entre os primeiros colocados do Brasileirão e terá uma janela para ajustes sem conviver diariamente com uma crise institucional. Por isso, o duelo contra o Cruzeiro ganha um peso simbólico. Uma vitória no Mineirão permitiria ao Fluminense encerrar o semestre fortalecido, consolidar a reaproximação com a torcida e entrar na pausa para a Copa do Mundo olhando para cima.
Como chega o Cruzeiro?
A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo)
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Millán e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Acosta; Savarino, Serna e John Kennedy
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