Fluminense busca reverter sequência negativa como visitante contra o Cruzeiro

O Fluminense enfrenta o Cruzeiro neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão, no Mineirão. A partida é a última do Tricolor antes da pausa para a Copa do Mundo e a chance também de encerrar uma sequência negativa do time como visitante.

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O Fluminense não vence fora de casa desde o dia 19 de abril, quando bateu o Santos na Vila Belmiro por 3 a 2, também pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, são cinco jogos, três derrotas e dois empates.

Partida Data Competição Estádio Arbitragem Mirassol 1 x 0 Fluminense 23/05/2026 Campeonato Brasileiro Maião Savio Pereira Sampaio Independiente Rivadavia 1 x 1 Fluminense 06/05/2026 Libertadores da América Malvinas Argentinas Gustavo Tejera Internacional 2 x 0 Fluminense 03/05/2026 Campeonato Brasileiro Beira-Rio Felipe Fernandes de Lima Bolívar 2 x 0 Fluminense 30/04/2026 Libertadores da América Hernando Siles Derlis López Operário-PR 0 x 0 Fluminense 23/04/2026 Copa do Brasil Germano Krüger Matheus Delgado Candançan

Oportunidade para virar a chave

O Fluminense ainda precisa resolver problemas importantes. A defesa continua sofrendo gols em excesso. O desempenho está longe da regularidade desejada. A comissão técnica sabe que precisará aproveitar a pausa para corrigir falhas estruturais e integrar reforços, incluindo Hulk. Mas o cenário é muito diferente daquele que existiria em caso de eliminação.

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O clube permanece vivo na Libertadores, segue entre os primeiros colocados do Brasileirão e terá uma janela para ajustes sem conviver diariamente com uma crise institucional. Por isso, o duelo contra o Cruzeiro ganha um peso simbólico. Uma vitória no Mineirão permitiria ao Fluminense encerrar o semestre fortalecido, consolidar a reaproximação com a torcida e entrar na pausa para a Copa do Mundo olhando para cima.

Guga e Hércules comemoram gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Como chega o Cruzeiro?

A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo)

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Millán e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Acosta; Savarino, Serna e John Kennedy

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