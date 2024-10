Fluminense precisa quebrar marca negativa para se afastar do Z-4 no Brasileirão

Fluminense enfrenta o Flamengo no Brasileirão (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense não terá vida fácil na próxima rodada do Brasileirão. Em busca de escapar do rebaixamento, o Tricolor enfrenta o Flamengo, rival que não vence há oito jogos.

Se quiser se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, o Fluminense precisa quebrar essa marca negativa. O Tricolor não vence o Flamengo desde a goleada por 4 a 1, que garantiu o título do Campeonato Carioca.

De lá para cá, o Fluminense empatou quatro e perdeu quatro dos oito clássicos que fez contra o Flamengo. Confira os resultados abaixo.

⚔️ FLA-FLU DESDE O 4 X 1:

2024

- Fluminense 0 x 1 Flamengo (11ª rodada do Brasileirão)

- Flamengo 0 x 0 Fluminense (semifinal do Campeonato Carioca)

- Fluminense 0 x 2 Flamengo (semifinal do Campeonato Carioca)

- Flamengo 2 x 0 Fluminense (11ª rodada do Campeonato Carioca)

2023

- Flamengo 1 x 1 Fluminense (34ª rodada do Brasileirão)

- Fluminense 0 x 0 Flamengo (15ª rodada do Brasileirão)

- Flamengo 2 x 0 Fluminense (oitavas de final da Copa do Brasil)

- Fluminense 0 x 0 Flamengo (oitavas de final da Copa do Brasil)

Última vez que o Fluminense venceu o Flamengo foi em 2023 (Foto: Armando Paiva/Lance!)

Hoje, o Fluminense 30 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, o Tricolor superou o Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã.

Fluminense e Flamengo se enfrentam às 20h, desta quinta-feira, no Maracanã. O clássico é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.