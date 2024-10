São Paulo detona STJD após não anulação do jogo contra o Fluminense

São Paulo e Fluminense se enfrentaram no dia 1/9 (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o pedido do São Paulo para anular o jogo com o Fluminense, disputado no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Em julgamento realizado nesta sexta-feira (11), o Pleno do Tribunal considerou que não houve erro do árbitro capaz de forçar a realização de uma nova partida. Após a decisão, o São Paulo publicou nota oficial.

➡️Top 5 melhores campanhas dos pontos corridos do Brasileirão

NOTA COMPLETA DO SÃO PAULO

"O São Paulo Futebol Clube vem a público manifestar-se sobre o julgamento ocorrido hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol, a respeito da arbitragem na partida disputada contra o Fluminense, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024.

Como foi o julgamento do jogo entre Fluminense e São Paulo?

O caso começou a ser julgado ainda na sessão do Pleno do dia 26 de setembro, mas foi interrompido após pedido de vista da auditora Antonieta da Silva Pinto. Na ocasião, o relator, Rodrigo Aiache Cordeiro, reconheceu erro do árbitro, mas insuficiente para anular a partida.

Ainda no dia 26, dois auditores já haviam se manifestado contrários à ação por considerarem que o São Paulo perdera o prazo. Nesta sexta, outros dois seguiram esse entendimento. Mas Antonieta da Silva Pinto e os demais auditores votaram pela análise do mérito.

A partir daí, advogados das partes envolvidas e procuradoria do STJD se manifestaram - a defesa do São Paulo chegou a pedir o adiamento do julgamento, o que não foi aceito. Depois, os auditores votaram o pedido. Por 9 votos a 0, eles consideraram que não há como estabelecer uma relação de causalidade entre o erro do árbitro e o gol, quanto mais ao resultado da partida.