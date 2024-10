Presidente do Fluminense acusa São Paulo de querer ‘manchar campeonato’

Mário Bittencourt condenou ação do São Paulo para tentar anular partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 19:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt acusou o São Paulo de querer manchar o Brasileirão com o pedido para anulação do jogo entre as equipes. O mandatário celebrou a decisão do STJD, que decidiu por unanimidade pela validade da partida em que o Time de Guerreiros derrotou o rival por 2 a 0, no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O cartola endossou o depoimento do árbitro Paulo Cesar Zanovelli de que houve um erro de comunicação com o VAR no lance do primeiro gol do Fluminense. Mas além disso, Mário Bittencourt criticou que supostos erros de arbitragem sejam levados ao Tribunal com o risco de prejudicar a imagem da competição.

- Na minha opinião, sequer houve um erro. Não houve nenhum prejuízo ao São Paulo ou vantagem ao Fluminense no jogo. A decisão é importante para a segurança do campeonato. Imagina se a cada equívoco da arbitragem ou do VAR, a gente traga ao Tribunal o pedido por impugnação de partidas e tentar anular jogos. O resultado de 9 a 0 deixa claro que o pedido não deveria ser acolhido pelo Tribunal. A gente espera que isso não aconteça mais. A gente tem que cada vez mais tentar melhorar a arbitragem e rever o futebol brasileiro, mas trazer ao Tribunal erros de arbitragem, vamos manchar o campeonato.

Internamente, Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense sempre esteve seguro em relação a uma vitória no Tribunal contra o São Paulo. O mandatário também aproveitou o espaço para elogiar o STJD e os auditores do caso.

Paulo Cesar Zanovelli teve arbitragem polêmica no jogo entre Fluminense e São Paulo (Jorge Rodrigues/AGIF)

Entenda a "briga" entre Fluminense e São Paulo

O jogo contestado aconteceu em 1º de setembro, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, mas o primeiro gol causou revolta no tricolor paulista. Isso porque o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deu vantagem para o time carioca em uma disputa entre Calleri e Thiago Santos, mas o zagueiro Thiago Silva pega a bola com a mão e cobra falta. Assim, no entender do São Paulo, houve falta do Fluminense na origem do lance que resultaria em gol.

Em uma conversa divulgada pela CBF entre Paulo Cesar Zanovelli e Igor Benevenuto, que estava na cabine do VAR, o árbitro demonstrou contradição em relação no início da jogada em que Kauã Elias abrira o placar para o Time de Guerreiros. Também com base no diálogo, o São Paulo acreditava que deveria ser marcado um novo confronto.