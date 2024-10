Estrangeiros do Fluminense: os cinco melhores da história

Romerito está entre os melhores estrangeiros do Fluminense na história. (Foto: Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 18:00 • São Paulo

O Fluminense é um clube que, ao longo dos anos, contou com grandes jogadores estrangeiros que deixaram sua marca. Esses atletas, vindos de diversos países, trouxeram carisma, habilidade e ajudaram a construir momentos inesquecíveis na história do Tricolor Carioca. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Fluminense, cujas atuações ainda estão vivas na memória dos torcedores.

Top 5 melhores estrangeiros do Fluminense

Romerito

Romerito, o paraguaio, é um dos ídolos mais queridos da torcida tricolor. Ele chegou ao Fluminense em 1984 e, naquele mesmo ano, foi fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro. Com sua visão de jogo e habilidade no meio-campo, Romerito rapidamente conquistou o coração dos torcedores, sendo lembrado até hoje como um dos maiores estrangeiros a vestir a camisa do Fluminense.

Deco

Outro estrangeiro de grande destaque é Deco, o luso-brasileiro que atuou pelo clube entre 2010 e 2013. Com uma carreira consolidada na Europa, Deco trouxe sua experiência e talento ao Fluminense, ajudando o time a conquistar o Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012. Seu estilo elegante e passes precisos fizeram dele um dos maiores estrangeiros do Fluminense, e sua liderança em campo foi crucial para o sucesso do clube naqueles anos.

Conca

Darío Conca, argentino, é um dos estrangeiros mais populares da história recente do Fluminense. Com passagens pelo clube entre 2008 e 2011 e em 2014, Conca se destacou por sua habilidade e visão de jogo. Foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, onde foi eleito o melhor jogador da competição. Sua relação com a torcida e sua dedicação em campo o colocam entre os maiores estrangeiros do clube.

Germán Cano

Germán Cano, o atacante argentino, chegou ao Fluminense com grandes expectativas e rapidamente conquistou a torcida com seu faro de gol. Ele vem sendo decisivo em partidas importantes, fazendo gols históricos e participou ativamente da conquista da Copa Conmebol Libertadores, se colocando como um dos maiores estrangeiros do Fluminense.

Arias

Jhon Arias, meio-campista colombiano, vem se destacando pela habilidade e capacidade de organização no meio-campo. Foi peça fundamental na conquista da Copa Conmebol Libertadores de 2023, inédita para o Tricolor Carioca, e entrou na lista de maiores estrangeiros do Fluminense.

Esses jogadores, cada um em sua época, contribuíram de maneira significativa para a rica história do Fluminense. Os estrangeiros do Fluminense trouxeram diversidade e talento ao Tricolor, ajudando o clube a alcançar vitórias e se consolidar no cenário do futebol brasileiro.