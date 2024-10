Próximo do primeiro clássico no retorno, Thiago Silva tem números importantes pelo Fluminense

Thiago Silva se recupera de uma lesão no tornozelo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os ventos voltaram a soprar a favor nas Laranjeiras e o Fluminense tem uma notícia animadora para o próximo Fla-Flu. Trata-se do retorno de Thiago Silva.

Thiago Silva treinou no campo neste sábado (12), no CT Carlos Castilho. Esta etapa é importante na recuperação física e na preparação do zagueiro para o clássico.

Desde o dia 25 de setembro, Thiago Silva não entra em campo para defender o Fluminense. Na ocasião, o zagueiro atuou contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores.

Thiago Silva foi poupado contra o Atlético-GO e o Cruzeiro, pelo Brasileirão. O Fluminense perdeu um jogo e venceu o outro.

Ao todo, são 13 jogos com Thiago Silva. O aproveitamento (62%) do Fluminense com o zagueiro em campo é positivo: oito vitórias, dois empates e três derrotas.

⚽ NÚMEROS DO FLUMINENSE COM THIAGO SILVA:

Libertadores: 4 jogos (2 vitórias e 2 derrotas)

Brasileirão: 8 jogos (6 vitórias, 1 empate e 1 derrota)

Copa do Brasil: 1 jogo (1 empate)

Thiago Silva jogou no sacrifício contra o Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Caso entre em campo, este será o primeiro Fla-Flu de Thiago Silva no retorno ao Fluminense. O clássico será nesta quinta-feira (17), às 20h, no Maracanã.