Mano Menezes busca se livrar de sina de Diniz no Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho no clássico contra o Flamengo, Mano Menezes busca se livrar da sina de Fernando Diniz no Fluminense. O comandante ainda não venceu clássicos desde sua chegada no Tricolor, mas tem uma última oportunidade em 2024 diante do Rubro-Negro.

Uma das maiores críticas dos tricolores em relação ao ex-treinador era relacionada ao desempenho do Time de Guerreiros em confrontos estaduais. O Fluminense chegou a uma marca de 13 jogos consecutivos sem vencer Flamengo, Vasco e Botafogo.

Fernando Diniz conseguiu encerrar esse jejum com uma vitória sobre o Cruz-Maltino por 2 a 1, pelo primeiro turno do Brasileirão. No entanto, o Tricolor voltou a amargar derrotas contra Botafogo e Flamengo na sequência, ainda sob a gestão do ex-comandante.

No entanto, Mano Menezes também não possui um bom cartel em clássicos regionais apesar da pequena amostragem. No Fluminense, o gaúcho foi derrotado pelo Vasco, por 2 a 0, e pelo Botafogo, por 1 a 0, em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Em jogo antecipado por conta da semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor pode se aproveitar de um possível time misto do Flamengo por conta da Data Fifa. A equipe de Filipe Luís conta com sete convocados que possuem compromisso dois dias antes do clássico.

Mano Menezes em clássicos

Em seu primeiro clássico com o Fluminense, Mano Menezes não contou com Thiago Silva e Marcelo. Em um jogo marcado pela polêmica no gol do Vegetti, o Vasco derrotou o Tricolor por 2 a 0, no Nilton Santos.

Assim como no duelo contra o Cruz-Maltino, o Time de Guerreiros nem balançou as redes no segundo clássico contra o Botafogo. Em um confronto morno, o Alvinegro derrotou a equipe de Mano Menezes com gol de Luiz Henrique nos acréscimos aproveitando uma falha bizarra de Felipe Melo.