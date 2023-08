ALEXSANDER

A espera pelo retorno de Alexsander está cada vez mais próxima do fim. A expectativa que o jogador de 19 anos, que sofreu uma lesão no joelho em maio no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, esteja presente no duelo de sábado (19) diante do América-MG no Maracanã. O camisa 5 vive um processo de transição e voltou aos treinamentos com bola no CT Carlos Castilho e a tendência é que esteja à disposição do técnico Fernando Diniz.