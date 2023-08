O lance de Nino foi pauta para reclamações de Felipe Melo, zagueiro do Fluminense, e Mário Bittencourt, presidente do clube. Em suas redes sociais, o defensor tricolor soltou o verbo para criticar a arbitragem e a CBF, chamando a não marcação do pênalti de "roubo" e que o árbitro deveria ser preso. Por outro lado, Bittencourt ironizou a atuação do VAR e afirmou que o mesmo estava 'desligado' no momento do lance polêmico.