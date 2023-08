A última vitória do Flu longe de casa foi no dia 10 de maio, contra o Cruzeiro no Mineirão. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Ganso e Germán Cano. Deste então, são mais de três meses sem vencer fora, isso considerando todas as competições. Analisamos os números do time de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro para encontrar possíveis razões que expliquem o baixo rendimento.