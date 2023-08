Cinco lances que marcaram a partida



> !FAZ O L! Em grande jogada de Keno pela esquerda, o camisa 11 entrou na área e cruzou para Cano, que se antecipou a zaga e marcou seu 6º gol no Brasileirão



> !QUE BOLA! Logo após o gol do Fluminense, Suárez recebeu um passe na entrada da área, dominou e encontrou Bitello livre de marcação na área para empatar o duelo



> !OLHA A VIRADA! Na reta final, Ferreira recebeu uma bola pelo lado direito da área, limpou a marcação e bateu cruzado para estufar as redes para o Grêmio



> !IMPEDIDO! Na segunda etapa, o Tricolor empatou o duelo com Germán Cano, mas o lance foi anulado por impedimento com auxílio do VAR



> !OUTRA POLÊMICA! Na reta final, Martinelli marcou um gol contra em favor do Grêmio após cruzamento de Reinaldo, mas a arbitragem flagrou impedimento de Suárez no início da jogada