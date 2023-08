- Só gratidão a Deus por me proporcionar essa oportunidade de estar aqui no Fluminense. E eu estou vivendo intensamente cada minuto, cada oportunidade, isso que tento passar para os meus companheiros, que passa muito rápido a carreira. Já estou jogando há um tempo, mas parece que foi ontem. Sempre tenho saudade. Deus está me proporcionando estar jogando competições importantes, então é valorizar e no momento certo tudo vai ser decidido como sempre foi na minha vida, na minha carreira - disse o camisa 1.