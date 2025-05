A escalação do Fluminense deve ter novidades para enfrentar o Vasco. Poupados contra a Aparecidense, Thiago Silva, Freytes e Martinelli devem retornar ao time titular no clássico, que acontece neste sábado (23), às 18h30, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Por conta de um controle de carga, o zagueiro argentino não viajou para Brasília para o duelo pela Copa do Brasil, assim como Keno. Já Martinelli e Thiago Silva, foram relacionados para a partida, mas não saíram do banco de reservas. Com isso, Ignácio e Thiago Santos formaram a dupla defensiva, enquanto Hércules e Nonato preencheram o meio de campo com Ganso. No ataque, Serna foi o titular.

➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Brasileirão

Seguindo o rodízio implementado por Renato Gaúcho, a escalação deve mudar novamente, contando com o retorno dos jogadores mencionados e também de Lima, que iniciou a transição para os trabalhos com o grupo e, segundo o "ge", deve estar entre os relacionados. O meia sofreu uma lesão muscular na coxa e não atua desde o dia 3 de maio, quando enfrentou o Sport pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

Lima em treino no CT Carlos Castilho na quinta-feira (22) (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Por outro lado, Renato Gaúcho segue com desfalques de peso no departamento médico: Otávio (tendão de Aquiles), Facundo Bernal (lesão muscular), Germán Cano (ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Canobbio (fratura do osso zigomático do rosto). Além deles, o treinador não conta com Nonato, suspenso após levar o terceiro cartão amarelo.

➡️ Veja a tabela do Brasileirão e os próximos jogos do Fluminense

Provável escalação do Fluminense contra o Vasco

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense contra o Vasco deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Serna) e Everaldo.