Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (24), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico, que será um dos principais jogos do fim de semana, será transmitido pela Record na TV aberta, no Premiere na TV por assinatura, e Cazé TV no YouTube.

Os rivais chegam para o clássico após cenários bem diferentes na Copa do Brasil, apesar de ambos terem avançado às oitavas de final. O Tricolor goleou a Aparecidense por 4 a 1, enquanto o Cruz-Maltino só eliminou o Operário nos pênaltis em roteiro dramático.

No Brasileirão, o Fluminense ocupa 14 pontos e vem buscando aproximação do G-6A apesar do momento de irregularidade. O Vasco, por sua vez, agora com Fernando Diniz no comando, tem fôlego novo para arrancar e buscar crescimento na temporada.

Serviço de ingressos:

SETOR SUL (FLUMINENSE)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0 Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 18 Arquiba Raiz – R$ 22,50 Guerreiro Toda Terra – R$ 36 Guerreiro – R$ 54 Leste Raiz – R$ 54 Inteira – R$ 90 Meia-entrada – R$ 45

SETOR LESTE INFERIOR (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 26 Guerreiro Toda Terra – R$ 52 Guerreiro – R$ 78 Inteira – R$ 130 Meia-entrada – R$ 65 Sócios do Vasco – R$ 65

SETOR NORTE (VASCO)

Inteira – R$ 90

Meia-entrada – R$ 90

Sócios do Vasco – R$ 45

SETOR LESTE SUPERIOR (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 22 Guerreiro Toda Terra – R$ 44 Guerreiro – R$ 66 Inteira – R$ 110 Meia-entrada – R$ 55 Sócios do Vasco – R$ 55

SETOR OESTE (TORCIDA MISTA)

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0 Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 36 Guerreiro Toda Terra – R$ 72 Guerreiro – R$ 108 Leste Raiz – R$ 108 Inteira – R$ 180 Meia-entrada – R$ 90 Sócios do Vasco – R$ 90

SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0 Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700 Inteira – R$ 700 Meia-entrada – R$ 387,50

Veja detalhes de Fluminense x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV;

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Smon (SP) e Francisco Chaves Bezerra (PE);

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Keno, Jhon Arias e Everaldo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura e Alex Teixeira (Payet); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.