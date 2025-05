Fluminense tira lições de goleada e vira chave para o clássico

O Fluminense avançou na Copa do Brasil com autoridade aplicando goleada por 4 a 1 sobre a Aparecidense-GO e tirou algumas lições para o clássico com o Vasco. O time comandado por Renato Gaúcho volta a campo neste sábado (24), no Maracanã, visando encostar ainda mais no pelotão principal do Campeonato Brasileiro.

Renato conseguiu mesclar o time, deu oportunidade a jogadores com menos espaço na temporada e conseguiu sobrar no primeiro tempo. Individualmente, boas notícias também pode refletir no ganho de confiança de peças importantes no elenco.

Serna, que vem recuperando a boa fase, teve boa aparição novamente e participou diretamente do terceiro gol, finalizando e contando com corte errado do zagueiro Vanderley. Quem também balançou a rede foi Everaldo, que não marcava desde a vitória sobre o Sport, no começo do mês.

Quando ao coletivo e demonstração de força, ficou a exibição com tranquilidade para aplicar um placar elástico diante de um adversário tecnicamente inferior. O Tricolor vinha encontrando dificuldade, como nos jogos contra Unión Española, San José, Sport e a própria Aparecidense, na ida da terceira fase.

Fluminense liga alerta no jogo aéreo

A Aparecidense chegou a igualar o confronto com um gol de cabeça aos 31 minutos, de Wellington Carvalho, após cobrança de escanteio, e assustou o Flu. Do lado Cruz-Maltino do clássico deste sábado, o Vasco terá Vegetti, autor de 17 gols no ano e um dos principais cabeceadores do futebol sul-americano.

O Fluminense entrará na décima rodada do Brasileirão, ocupando a sétima colocação, com 14 pontos.