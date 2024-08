Fluminense perde investidor europeu por André

André parou na trave, de costas para a arquibancada e olhou para o céu (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 11:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fulham não tem mais interesse na contratação de André, jogador do Fluminense. O clube inglês anunciou o norueguês Sander Berge, de 26 anos, meio-campo que fez boa temporada apesar do rebaixamento do Burnley.

André estava em conversas avançadas com o Fulham desde janeiro. No mês, conforme informado pelo jornalista Ben Jacobs e apurado pelo Lance!, o time londrino ofereceu cerca de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual), além de 5 milhões de euros em bônus pelo jogador.

O presidente do Fulham, Alistair Mackintosh, já havia chegado a um acordo de termos com o jogador. Alistair esteve presente na final da Libertadores de 2023, quando o Tricolor bateu o Boca Juniors para conquistar seu primeiro título.

Na janela de transferências do meio do ano, a proposta mudou. Conforme apuração do Lance!, os ingleses ofereceram 25 milhões de libras (R$ 177,7 milhões na cotação atual) para fechar com o jogador. Na ocasião, o Fulham voltou a estudar a possibilidade de comprar o brasileiro após a saída de João Palhinha, titular da equipe como volante. O português acertou ida para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros fixos, depois de quase um ano de negociações.

O Fluminense conta com o dinheiro da venda do meio-campista para acertar suas contas e reforçar o elenco nesta janela de transferências. A expectativa é de que André seja a maior venda da história do clube. Além dos ingleses, o Atlético de Madrid sondou a situação, mas não fez propostas concretas.

Em 2023, o Fluminense recebeu uma oferta do Liverpool pelo André, porém foi recusada pelo jogador, com o objetivo de ficar no Tricolor para conquistar a Libertadores de 2023.

Após a classificação para as quartas de final da Libertadores de 2024, o técnico Mano Menezes desconversou quando foi questionado sobre o futuro de André. No fim da partida, André foi flagrado sentado em uma das traves do Maracanã e muito emocionado após a classificação sobre o Grêmio.

