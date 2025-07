Sem Ganso e Thiago Silva, Fluminense desembarca no Rio com festa

O Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (11), após sua histórica participação no Mundial de Clubes . A delegação foi recebida por quase 300 torcedores no Aeroporto do Galeão, que agradeceram ao elenco pelo desempenho na competição.

A equipe retornou em um voo fretado, mas nem todos os jogadores voltaram ao Brasil. O meia Paulo Henrique Ganso permaneceu nos Estados Unidos com a família, aproveitando a folga — sua esposa, inclusive, publicou uma foto do casal na Disney. Outro desfalque na chegada foi o venezuelano Yeferson Soteldo, que também permaneceu fora do país. Nas redes sociais, sua mulher postou uma imagem em uma praia. Quem também não retornou ao Brasil foi o zagueiro Thiago Silva. O camisa 3 está resolvendo compromissos com a família na Inglaterra.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Ganso permanece nos Estados Unidos com a família (Foto: Reprodução)</font></font>

O reencontro do elenco com os torcedores já está marcado: será na próxima quinta-feira (17), quando o Tricolor enfrenta o Cruzeiro, às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos começa nesta sexta, com prioridade para os sócios.

Torcida na bronca com a arbitragem

Apesar da comemoração por retornar ao Rio, uma parte da torcida do Fluminense ainda demonstra revolta com a arbitragem da semifinal da Copa do Mundo, principalmente por um incidente polêmico no segundo tempo, quando o Chelsea venceu por 1 a 0. Os tricolores reivindicam um toque meu dentro da área que não foi marcado pelo juiz.

<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Torcedor com cartaz criticando arbitragem da Copa do Mundo (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)</font></font>

Martinelli destaca a campanha do Fluminense

Durante o desembarque, o elenco Tricolor foi recebido com muita festa pela ótima campanha no Mundial de Clubes. Os jogadores que mais atenderam aos torcedores foram Arias, Fábio e Martinelli. Um dos principais destaques da equipe na competição, o meia reforçou a trajetória do Fluminense nos Estados Unidos.

- Acho que a gente fez uma grande competição, demos alegrias ao nosso torcedor que hoje está nos apoiando. Então, a gente volta confiante, muito feliz, mas sabendo que ainda tem muito trabalho frente. Acho que foi uma grande competição, todo mundo conseguiu fazer um belo trabalho. Colocamos o Fluminense onde ele devia, ficamos na semifinal, mas queria almejar mais. Infelizmente não conseguimos, mas o grupo está de parabéns e seguimos de cabeça erguida - destacou Martinelli.