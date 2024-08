Adversários na Libertadores, Atlético-MG e Fluminense terão ‘prévia’ em duelo pelo Brasileirão

Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro duelo das quartas de final da Libertadores foi definido na última terça-feira (20), e Fluminense e Atlético-MG disputarão vaga nas semis do torneio. Contudo, antes dos confrontos decisivos pela competição continental, os times se encontrarão no próximo sábado (24), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Apesar de terem conquistado seu lugar entre os oito melhores times da América do Sul, Galo e Tricolor vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe mineira ocupa a oitava colocação e busca vaga no G-6, os cariocas estão em 18º e lutam para fugir do rebaixamento. No primeiro turno, os clubes empataram em 2 a 2 no Maracanã.

Além disso, o Atlético-MG está nas quartas de final da Copa do Brasil, enquanto o Fluminense foi eliminado pelo Juventude nas oitavas. Desta forma, existe a expectativa de Gabriel Milito poupar jogadores no confronto de sábado, já que tem a partida de ida do mata-mata nacional na quarta-feira (28), contra o São Paulo.

Por sua vez, o Mano Menezes tem escolhas a fazer no Tricolor. Thiago Silva vem de sequência de três jogos e pode ser preservado. Além disso, Samuel Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Thiago Santos, lesionado, são novos desfalques. Juntam-se a eles Marcelo, Diogo Barbosa e Germán Gano, que seguem no departamento médico.

Desta forma, a "prévia" entre Atlético-MG e Fluminense não deve contar com as escalações dos duelos pela Libertadores. Mesmo assim, será importante para fazer testes e estudar o adversário antes do dia 18 de setembro, data prevista da partida de ida das quartas de final da competição continental.

