Mano Menezes desconversa sobre possível saída de André do Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 23:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes desconversou quando foi questionado sobre o futuro de André. O volante é um dos nomes da equipe mais cobiçado pelo mercado europeu.

- Não me envolvo com questões de negociações. A gente quer que todos fiquem, porque são ótimos jogadores. Na medida que as coisas andem bem, mesmo cada um pensando individualmente, pensando nas suas carreiras, isso ajuda na permanência de grandes jogadores. O Fluminense precisa deles e torço para que continuem com a gente por bastante tempo.

No fim da partida, André foi flagrado sentado em uma das traves do Maracanã e muito emocionado após a classificação sobre o Grêmio às quartas de final da Libertadores. O atleta é um dos nomes mais importantes do Tricolor, que busca o bicampeonato continental.

A janela de transferências se encerra no próximo dia dois de setembro, o que faz com que o atleta tenha menos de duas semanas para decidir seu futuro. Em 2023, o Fluminense recusou uma proposta do Liverpool pelo volante, enquanto voltou a rejeitar uma oferta do Fulham em 2024.