Um dos principais jogadores do Fluminense, André abriu o jogo sobre a proposta recebida pelo Liverpool no meio do ano. Em entrevista aos canais oficiais da Conmebol, o volante explicou como tomou a decisão pela permanência no Tricolor.



- Realmente era uma proposta irrecusável pelo clube que foi, pela grande liga. Acho que todo jogador um dia sonha em estar jogando em um grande clube da Europa, jogando em uma grande liga, mas eu resolvi manter minha palavra porque quando fechou a janela de janeiro, o Diniz falou comigo que me queria até o fim do ano. A gente não sabia que chegaria uma proposta nesses valores e eu falei para ele que independentemente do que acontecesse, eu iria estar até o fim da temporada. Acabou que foi passando e a gente estava nas oitavas de final da Libertadores. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Acho que se eu tivesse aceitado a proposta, não sei se me sentiria 100% confortável, porque eu já tinha acordado com o Diniz e ele preza muito pela palavra, pela honestidade, e ele sempre fala para mim que quando fazemos as coisas certas, sempre acontecem coisas boas.