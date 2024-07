Fluminense e Fulham negociam venda de André

André em ação pelo Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lucas Borges e Mauricio Luz , supervisionado por João Brandão • Publicada em 17/07/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro

O Fluminense recebeu uma proposta do Fulham pelo volante André. Conforme apuração do Lance!, os ingleses ofereceram 25 milhões de libras (R$ 177,7 milhões na cotação atual) para fechar com o jogador.

Caso o Tricolor aceite a transferência, André se tornaria a venda mais cara da história do clube. Em fevereiro, a diretoria dos Cottagers chegou a fazer uma oferta pelo atleta, mas não houve avanço nas negociações.

O Fulham voltou a estudar a possibilidade de comprar o brasileiro após a saída de João Palhinha. O português se destacou na Eurocopa por sua seleção, e acertou ida para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros fixos (R$ 301 milhões), depois de quase um ano de negociações.

O Flu conta com o dinheiro da venda do meio-campista para acertar suas contas e reforçar o elenco nesta janela de transferências. Além dos ingleses, o Atlético de Madrid sondou a situação, mas não fez propostas concretas.

André estreou pelo clube carioca em agosto de 2020, em clássico diante do Botafogo, em amistoso. Desde então, são 185 jogos oficiais, tendo sido peça importante no ano mágico de 2023, que terminou com o título da Libertadores sob o comando de Fernando Diniz.

André, do Fluminense, recebeu aproximação do Fulham (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)