O Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, passou por reformas de melhorias durante a parada do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes. Entre as principais mudanças está a modernização do sistema de iluminação do Maracanã, atendendo aos padrões da FIFA, Conmebol e CBF.

A dupla Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã, substituiu antigos refletores por novos de LED. A estrutura conta com tecnologia moderna e eficiente, com uma economia de 65% no consumo de energia e maior durabilidade em comparação aos refletores anteriores.

Severiano Braga, CEO do Maracanã, explicou o novo modelo de iluminação LED.

- ArenaVision LED é uma solução inovadora de iluminação LED que atende aos mais recentes padrões de transmissão de TV. Projetado exclusivamente para aplicações poli-esportivas, o ArenaVision LED oferece excelente qualidade de luz, gerenciamento térmico eficaz e longa vida útil - detalhou Severiano.

Dupla Flamengo e Fluminense realiza melhorias no Maracanã (Foto: Divulgação/Maracanã)

Revitalização no gramado e novos bancos de reservas

A pausa de 40 dias possibilitou um processo de revitalização do gramado e a semeadura da grama de inverno. Além disso, profissionais renovaram a grama sintética que contorna o campo principal no setor Oeste.

Outra mudança no Maracanã foi nos bancos de reservas. Ambos foram trocados.

Obras em salas sensoriais

Além das melhorias citadas anteriormente, a dupla Fla-Flu realiza a construção de duas salas sensoriais que atenderão pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) nos jogos realizados no Maracanã, conforme determinação da Lei Municipal nº 7.973/2023.

Primeiros jogos de Flamengo e Fluminense no Maracanã após a pausa

O Flamengo será o primeiro time a atuar no Maracanã após a pausa do futebol brasileiro, ao lado do São Paulo. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília). Já o Fluminense recebe o Cruzeiro no dia 17 de julho, às 19h30. Ambos os jogos serão pelo Brasileirão.