Fluminense aposta em trunfo e superstição para superar Atlético-MG na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação às quartas de final da Libertadores, o Fluminense encara o Atlético-MG na próxima fase. Os confrontos devem acontecer nas semanas dos dias 17 e 24 de setembro.

Eliminado da Copa do Brasil, a equipe de Mano Menezes tem semanas mais livres entre o início da Data Fifa e o confronto de ida com o Galo. Por outro lado, o Alvinegro possui um compromisso chave e decisivo contra o São Paulo na segunda semana de setembro pelo torneio nacional.

Em caso de uma eliminação, o Atlético-MG pode se ver pressionado em meio a possibilidade de encerrar a temporada sem títulos. Enquanto em caso de classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Galo jogaria o duelo de ida contra Vasco ou Athletico-PR apenas uma semana depois da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Vivendo uma boa fase, o Fluminense está cada vez mais próximo de deixar a zona de rebaixamento e faz as pazes com o torcedor. O Time de Guerreiros pode deixar o Z4 no fim de semana em caso de vitória sobre o Galo, enquanto que os 46 mil presentes no Maracanã diante do Grêmio deram uma amostra do que o elenco pode encontrar em termos de apoio nas decisões que virão.

Superstição na Libertadores

Em 2023, o Fluminense havia enfrentado o Olímpia nas quartas de final da Libertadores. Na época, o clube paraguaio havia eliminado o Flamengo, mas também possuía a segunda melhor campanha da fase de grupos da competição com 14 pontos conquistados.

O clube só havia feito uma jornada pior em relação ao Palmeiras, que conquistou 15 pontos em 18 disputados. Nos dois jogos, o Tricolor conquistou duas vitórias, avançou à semifinal e culminou com o inédito título continental.

Em 2024, o Atlético-MG possui a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores com 15 pontos conquistados. O Galo só não fez uma pontuação melhor que o River Plate, que venceu cinco jogos e teve um empate.

Por conta disso, o Fluminense faz o jogo de ida no Maracanã, onde espera estar em uma situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro e contar com um grande apoio das arquibancadas. Enquanto a volta será decidida longe de casa, mas com a crença de que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar.