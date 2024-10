Fluminense paga incentivo financeiro aos jogadores por vitórias

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense (Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 19:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense enfrenta o Athletico-PR, nesta terça-feira (22), pelo Brasileirão. Os jogadores do Tricolor terão um incentivo financeiro para buscar essa vitória no Maracanã.

➡️ Fluminense é o sexto clube com mais pontos no returno do Brasileirão

Segundo informação do 'O Globo', o clube vai pagar um 'bicho' aos atletas por uma sequência de vitórias do Fluminense no Brasileirão. O time briga para escapar do rebaixamento e vive sequência positiva, com vitórias sobre o Cruzeiro e o Flamengo.

Se a noite terminar conforme o planejado, o Fluminense abre quatro pontos para o Vitória, o primeiro time fora do Z-4, e o Corinthians, primeira equipe dentro na zona de rebaixamento. Vale lembrar que os adversários contam com um jogo a mais que o Tricolor.

Fluminense vive sequência de vitórias no Brasileirão (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)