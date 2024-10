Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Athletico-PR se enfrentam em partida atrasada do Brasileirão (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense recebe Athletico-PR, nesta terça-feira (22), em partida atrasada válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h30 (horário de Brasília) e será transmitido pelo canal SporTV e Premiere (pay-per-view).

O Tricolor carioca vem embalado com duas vitórias, no momento, ocupa a 15ª posição na tabela e busca se afastar da zona de rebaixamento. Em contrapartida, o Furacão está na segunda casa do Z4 - 18ª posição - com 31 pontos.

Em jogo atrasado pelo Brasileirão, o Fluminense recebe o Athletico-PR (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

17ª RODADA- CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Marcelo (Diogo Barbosa); Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Keno) e Kauã Elias

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno, Gamarra; Madson, Gabriel, Erick, Esquivel; Nikão, Cuello e Pablo.

