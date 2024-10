Fluminense é o sexto clube com mais pontos no returno do Brasileirão

Elenco do Fluminense reunido antes do clássico contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de estar mal colocado na tabela, o Fluminense conseguiu elevar seu desempenho com o técnico Mano Menezes e tem a sexta melhor campanha no returno do Brasileirão. De acordo com os dados do "Transfermarkt", em 11 partidas, o Tricolor venceu seis, empatou uma e perdeu quatro, conquistando 19 pontos em 33 possíveis.

O término da 30ª rodada colocou o Fluminense entre os seis clubes mais pontuaram no segunda metade da competição. O aproveitamento do clube no returno é de 57,6%, com 10 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. Desta forma, o Time de Guerreiros tem a melhor defesa do returno, ficando em 64% das partidas do período sem sofrer gols.

Na "Era Diniz", o Fluminense havia sido vazado em todas as partidas do Brasileirão. Porém, os rivais vêm encontrando mais dificuldades para balançar as redes de Fábio desde as chegadas de Mano Menezes e de Thiago Silva - capitão e pilar defensivo da equipe.

Confira a classificação do Fluminense entre os times que mais pontuaram no returno do Brasileirão 2024

1°. Palmeiras: 11J 7V 3E 1D - 24 pontos

2°. Fortaleza: 11J 7V 2E 2D - 23 pontos

3°. Internacional: 11J 6V 4E 1D - 22 pontos

4°. Botafogo: 11J 6V 3E 2D - 21 pontos

5°. Grêmio: 11J 6V 2E 3D - 20 pontos

6°. Fluminense: 11J 6V 1E 4D - 19 pontos

Com a vitória no clássico contra o Flamengo, o Fluminense chegou aos 33 pontos e subiu para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira (22), o Tricolor encara o Athletico-PR em jogo atrasado pela 17ª rodada da competição.