Flamengo x Fluminense: quem venceu mais o Fla-Flu?

O clássico Flamengo x Fluminense, conhecido como Fla-Flu, é um dos maiores e mais icônicos confrontos do futebol brasileiro. Com mais de 100 anos de história, o Fla-Flu transcende os gramados e se tornou uma das rivalidades mais lendárias do esporte. Desde o primeiro encontro em 1912, os dois clubes do Rio de Janeiro já disputaram inúmeras partidas decisivas, sempre com o Maracanã como palco de grandes emoções.

Até hoje, Flamengo x Fluminense se enfrentaram em 452 jogos. O Flamengo venceu 165 vezes, enquanto o Fluminense saiu vitorioso em 142 partidas. Além disso, o clássico registrou 145 empates, mostrando como o equilíbrio e a competitividade são marcas desse confronto. Nos gols marcados, o Flamengo também tem uma leve vantagem, com 619 gols, enquanto o Fluminense balançou as redes 595 vezes.

A história do Fla-Flu

O primeiro Flamengo x Fluminense foi disputado em 1912, após a fundação do Flamengo como clube de futebol, com vários jogadores que saíram do Fluminense para criar o time rubro-negro. Desde então, a rivalidade só cresceu, e o clássico se tornou um dos mais aguardados do calendário do futebol carioca. O Fla-Flu foi palco de momentos históricos, como a decisão do Campeonato Carioca de 1995, em que o Fluminense venceu com um gol icônico de barriga de Renato Gaúcho.

Quem venceu mais entre Flamengo x Fluminense?

No confronto direto, o Flamengo leva a melhor com 165 vitórias, enquanto o Fluminense venceu 142 vezes. Os 145 empates também mostram a paridade deste clássico, que é sempre imprevisível. Cada novo Fla-Flu é cercado de expectativas, e qualquer vitória tem um peso significativo tanto para os clubes quanto para seus torcedores.

Estatísticas de Flamengo x Fluminense

Os números do Flamengo x Fluminense revelam a grandeza do clássico:

Vitórias do Flamengo: 165

Vitórias do Fluminense: 142

Empates: 145

Gols do Flamengo: 619

Gols do Fluminense: 595

A importância do Fla-Flu para o futebol brasileiro

O clássico entre Flamengo x Fluminense não é apenas um clássico estadual. Ele é um dos jogos mais conhecidos do futebol mundial, atraindo a atenção de torcedores e da mídia internacional. O duelo entre Flamengo e Fluminense representa não só a disputa por títulos, mas também a paixão de milhões de torcedores. Seja em uma final de campeonato ou em um jogo da fase de grupos, o Fla-Flu é sempre um espetáculo.