ORLANDO (EUA) — O Fluminense acertou a ida do goleiro Kevyn Vinícius para o Nacional, de Portugal. O jovem de 20 anos deixa o time carioca e vai defender o clube português por cinco temporadas. O anúncio do negócio foi feito nesta quinta-feira (3) pelo novo time do arqueiro.

Kevyn Vinícius é apresentado pelo Nacional, de Portugal (Foto: Divulgação / CD Nacional)

Kevyn chegou ao Fluminense em 2022 após passar pelas categorias de base do Atlético-MG. Ele atuou pelo sub-17 e sub-20 do clube carioca, onde conquistou o título da Copa Rio de 2023. O goleiro disputou 20 jogos pelo Tricolor em 2025.

Kevyn tinha vínculo com o Fluminense até o fim de 2026, após assinar uma renovação em abril de 2023. Com quatro goleiros na equipe profissional e com longo contrato, o clube carioca optou por deixar o jogador acumular minutos e experiência na primeira divisão de Portugal.

O Fluminense não revelou os valores da negociação, mas o time carioca vai manter com 70% dos direitos do passe de Kevyn. A expectativa no Fluminense é de conseguir lucrar com futuras negociações envolvendo o goleiro em um futuro próximo.

Fluminense no Mundial de Clubes

Kevyn Vinícius não integrou o grupo do Fluminense enviado para o Mundial de Clubes. O Tricolor foi para os Estados Unidos com os goleiros Fábio, Gustavo Ramalho, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes. No entanto, com a grande forma e a regularidade, apenas um dos quatro atletas entrou em campo no torneio.

Fábio disputou os quatro jogos do Fluminense na competição e só foi vazado em uma das partidas. O Tricolor se classificou para as quartas de final de vai enfrentar o Al Hilal na próxima fase do torneio. O jogo acontece na sexta-feira (5), em Orlando, às 16h (de Brasília).